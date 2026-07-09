“Dopo un colloquio con il coordinatore di Futuro Nazionale di Sicilia e Sardegna, Gianluca Dessì, ho deciso, con senso di responsabilità e profonda convinzione, di aderire a Futuro Nazionale, un progetto politico nel quale riconosco valori, idee e prospettive coerenti con il percorso amministrativo e politico che ho portato avanti in questi anni”. A dirlo è Giuseppe Scrivano, primo cittadino di Alimena e primo sindaco ad aderire al partito del generale in Sicilia.

La scelta di Scrivano

“La scelta nasce da una riflessione attenta sul presente e, soprattutto, sul futuro del nostro territorio e del Paese. Ritengo necessario contribuire alla costruzione di una proposta politica capace di rimettere al centro le comunità locali, il buon governo, la concretezza dell’azione amministrativa e l’ascolto dei cittadini”.

“La mia esperienza di Sindaco e il percorso politico che mi ha visto protagonista a livello provinciale e anche in altre province della regione mi hanno insegnato che la politica deve partire dai territori, dai problemi quotidiani delle persone e dalla capacità di offrire risposte serie, credibili e realizzabili.

È con questo spirito che ho deciso di intraprendere questo nuovo percorso, mettendo a disposizione la mia esperienza, il mio impegno e la conoscenza maturata” dice il sindaco della provincia di Palermo.

Il coraggio di compiere azioni e scelte chiare

“In una fase politica complessa come quella attuale, credo sia necessario avere il coraggio di compiere scelte chiare e di partecipare attivamente alla costruzione di nuove prospettive. Il mio impegno in Futuro Nazionale, accanto al Generale Vannacci e al coordinatore Gianluca Dessì, sarà improntato sulla partecipazione e sul senso delle istituzioni”.

Non solo il sindaco, nascono venti comitati in provincia di Palermo

“Ringrazio tutti coloro che, in questi anni, hanno condiviso e continuano a condividere con me il percorso politico, che ho intrapreso, contribuendo alla costituzione di venti comitati nella provincia di Palermo e consentendo al comitato da me guidato di diventare il più numeroso a livello provinciale e il secondo per numero di adesioni a livello regionale. La prima cosa per la quale cercherò di impegnarmi e quella di creare un dialogo costruttivo tra i comitati della provincia di Palermo”.