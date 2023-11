Il talento palermitano

E’ palermitano il talentuoso batterista che parteciperà, giorno 28 novembre, alle fasi finali de ‘The European Music Contest’. Giuliano D’Amato, classe 2013, ha superato quasi tutte le manche del più grande contest musicale europeo riuscendo a colpire l’esigente commissione artistica del tour music fest. Oltre centinaia artisti, tra cantanti e band, parteciperanno dal 27 novembre al 2 dicembre alle fasi finali, tentando di aggiudicarsi i preziosi premi finali: un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro e gli strumenti musicali offerti da Algam Eko.

Un enorme traguardo quello raggiunto da Giuliano, talento di 10 anni, che fin da piccolo ha coltivato la sua grande passione per la batteria. Dopo aver superato le live audition della nuova edizione del tour music fest, il bimbo prodigio volerà nella Repubblica di San Marino, giorno 28 novembre, per la finale della categoria ‘batteristi junior’.





Tour Music Fest 2023

Nato in Italia nel 2007, è il più grande concorso musicale d’Europa. Il Tour Music Fest è il primo festival a livello mondiale con una concezione di concorso singolare: offrire ai partecipanti un’esperienza utile, formativa e divertente. Una manifestazione musicale che punta alla crescita artistica e che da la possibilità di espressione artistica a cantanti, musicisti, rapper, dj e anche, a chi scrive e produce nuova musica.

Dal 27 novembre al 2 dicembre si disputeranno le fasi finali per ogni categoria musicale. Sei giorni di musica ed eventi gratuiti, incontri di masterclass e spettacoli con tanti ospiti del panorama musicale italiano e internazionale. Ad ospitare la manifestazione, la Repubblica di San Marino, luogo che ospiterà le performance degli artisti finalisti di questa nuova edizione 2023. A presiedere il festival, il famoso direttore d’orchestra del festival di Sanremo Beppe Vessicchio e la produttrice discografica statunitense Kara DhioGuardi.

Giuliano D’Amato, classe 2013

La passione ed il talento di Giuliano è stata scoperta quasi per caso, quando, genitori e familiari si sono accorti del ritmo tenuto dal bambino mentre giocava con padelle e cucchiai che riusciva a creare un’armonia di suoni ritmata. “Subito dopo lo feci giocare con il pianoforte e mi accorsi che anche li riusciva a creare un’armonia ed emettere melodie ad orecchio, a quel punto decisi di regalargli la prima batteria” – racconta uno dei familiari -. Più tardi verrà iscritto all’accademia ‘Cast Gattuso’, realtà che si occupa di educazione musicale, dove imparerà a suonare la batteria raggiungendo in poco tempo livelli molto alti. La sua grande capacità e determinazione, non è di fatti passata inosservata ai giudici del festival musicale europeo e, potrebbe regalare al talento palermitano, il sogno di tutti gli artisti emergenti. In palio gli strumenti musicali offerti da Algam Eko e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10mila euro da investire nella propria musica.

Un talento tutto siciliano quello di Giuliano d’Amato. A settembre invia la demo, subito apprezzata dai giudici, poi le live audition e giorno 28 novembre, sarà impegnato nell’ultima fase che prevederà le performance di tutti gli artisti finalisti di categoria al termine del quale, i presidenti di giuria Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi decreteranno il vincitore che verrà poi invitato alla finalissima del 2 Dicembre.

