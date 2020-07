continuano gli eventi del quinto weekend

Per l’ultimo weekend del mese, il 31 luglio, Palazzo Abatellis sarà condito da una gustosa novità. Come per ogni occasione, sarà aperto per le visite notturne dalle ore 19.00 alle 24.00 del venerdì e sabato solo che questa volta oltre alla solita visita ci sarà la possibilità di assaggiare e degustare alcuni dei prodotti d’eccellenza del territorio siciliano.

Sarà offerta la possibilità di degustare prodotti d’eccellenza di grandi aziende del territorio. Partendo dalla Birra Bruno Ribadi dell’omonimo birrificio di Cinisi, azienda che nei primi anni di vita ha saputo affermare sui mercati nazionali ed internazionali, la birra siciliana artigianale di qualità.

Si continuerà con la degustazione dei prodotti del caseificio Bompietro, che dall’entroterra della provincia palermitana rappresenta il territorio attraverso una varietà di formaggi tipici della tradizione e grazie ad un assaggiatore ONAF racconterà il territorio siciliano, da Marettimo a Capizzi, attraverso le proprie produzioni.

Infine, sarà possibile conoscere la selezione di eccellenze siciliane dell’e- commerce di prodotti tipici regionali che da qualche anno esporta in Italia e nel mondo i migliori marchi della produzione agroalimentare locale e che offrirà una selezione dei prodotti di eccellenza attualmente acquistabili solo sull’e-commerce www.insicilia.com.

Per info e prenotazioni su www.restartpalermo.it