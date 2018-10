“Come avevo preannunciato nei giorni scorsi, ho presentato una denuncia indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma affinché accerti se esiste e di chi è la “manina” che – stando alle dichiarazioni di Di Maio a ‘Porta a Porta’ – avrebbe modificato il testo del DLFiscale e di verificare se, qualora le dichiarazioni di Di Maio dovessero risultare infondate, le stesse costituiscano “fattispecie penalmente rilevanti quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il procurato allarme, l’abuso di credulità popolare, la simulazione di reato”.

Lo annuncia sui social l’avvocato palermitano Carmelo Miceli, deputato del Pd, renziano ed ex segretario del partito a Palermo. Per Miceli la denuncia presentata è “un atto necessario perché, pur essendoci in ballo la credibilità delle Istituzioni, non risulta che ad oggi Di Maio abbia mantenuto la promessa di fare quella denuncia di cui aveva parlato da Bruno Vespa”