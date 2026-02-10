Un attacco alieno infuocato che troneggia sui cieli di Milano; sembra impossibile eppure, nel cortometraggio di Lorenzo Muscoso, tutto può accadere.

Il regista siciliano, ispirato dalla grandezza dell’evento che celebra sport e unione, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha realizzato un progetto audiovisivo AI capace di trasformare la grandiosità delle cerimonie mondiali in uno scenario narrativo simbolico e universale.

Il cortometraggio ha come protagonisti diversi personaggi famosi come il presidente Mattarella, Valentino Rossi, Jeff Goldblum, Mariah Carey e tantissimi altri, tutti catapultati in un mondo intriso di fantascienza, dove durante le cerimonie sportive arriva a squarciare il cielo una nave aliena. Grossa, infuocata, spaventosa. La gente la guarda un po’ esterrefatta un po’ terrorizzata; eppure, il regista specifica come questo attacco alieno non voglia essere un racconto catastrofico, ma piuttosto una metafora contemporanea capace di interrogare il rapporto tra umanità, spettacolo globale e percezione esterna della nostra civiltà.

Il regista sperimenta e fonde tecniche narrative con le nuove tecnologie, con l’obiettivo di portare il genere fantascientifico in Italia e di esplorare nuove forme di racconto audiovisivo.



