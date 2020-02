Domani l'inaugurazione

Domani 14 febbraio, alle 10 in questura a Palermo, nei locali della divisione anticrimine, verrà inaugurata “La Stanza di Aurora”, uno spazio riservato, in cui lavorerà personale qualificato appositamente dedicato all’ascolto di donne, anziani e minori vittime di violenza ed in generale rivolto alla categoria delle persone vulnerabili.

La stanza metaforicamente inneggiante all’inizio di una nuova vita mediante il richiamo all’aurora di un nuovo giorno, è stata realizzata con la collaborazione di artisti locali e studenti di alcuni istituti d’arte del capoluogo che spontaneamente si sono offerti di partecipare all’iniziativa, realizzando opere artistiche da affiggere alle pareti per creare un ambiente più accogliente e rassicurante.

Per la circostanza, alcune delle tele sul tema della violenza di genere realizzate dagli studenti degli istituti scolastici “Damiani Almeyda-Crispi” e “Cassarà” saranno esposte nell’atrio della Questura, lungo un percorso virtuale che accompagnerà gli ospiti verso la stanza. In concomitanza con l’inaugurazione in corso Vittorio Emanuele, farà tappa il camper “Questo non è amore” per la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.