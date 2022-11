La polizia indaga su una rapina e due tentate rapine. Il colpo è stato messo a segno nel supermercato Paghi Poco in via Gustavo Roccella. In due hanno fatto irruzione nel centro commerciale e hanno minacciato i cassieri facendosi consegnare i soldi che c’erano in cassa. Poi sono fuggiti. Il bottino è da quantificare ma si dovrebbe aggirare attorno ai 500 euro.

Altre due tentate rapine alla Zisa

Le altre due tentate rapine in via Ida Catelluccio, nel rione Zisa, ai danni di un supermercato Ard e in via Eugenio L’Emiro. Qui i rapinatori hanno cercato di portare via i soldi in un negozio di casalinghi.

Indagano gli agenti della polizia di Stato

In questi ultimi due casi a mettere in fuga i due giovani armati di taglia balsa gli stessi dipendenti che hanno reagito. In tutti e tre i casi gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori.