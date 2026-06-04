Una serata, quattro progetti musicali, un palco e la possibilità di trasformare un live in tante nuove opportunità. Venerdì 5 giugno il PunkFunk di Palermo, in via Napoli 8/10, apre le porte alle selezioni regionali di Arezzo Wave, uno degli appuntamenti più longevi e importanti dedicati alla musica emergente italiana.

Dalle 21:30 il locale diventerà un laboratorio sonoro, con artisti e band pronti a portare sul palco mondi completamente diversi: Zurara, Limarra, Walmus Brothers e Luke Stone. Più che un semplice contest, sarà una fotografia della scena musicale siciliana: linguaggi differenti che si incontrano tra alternative, sperimentazione, radici mediterranee, energia rock e ricerca sonora.





Zurara è una band post-rock nata nel 2024 dall’incontro tra Giuseppe Sileci (voce e chitarra), Sergio Sannasardo (chitarra), Giusto Correnti (batteria), Salvo Di Giunta (sintetizzatori) e Carmelo Bellini (basso). Intrecciando diverse influenze personali, crea un sound sperimentale, ancorato a un’estetica “primordiale” del suono, del tutto coerente con la dimensione onirica della parte testuale, libera da logiche convenzionali.

Limarra (al secolo Pietro Pizzo), classe 1986, è un artista siciliano che fonde la tradizione mediterranea con sonorità contemporanee, per creare un viaggio musicale in grado di spaziare dalla world music all’elettronica. Solista con il nome di Limarra, come frontman dei Baciamolemani ha calcato numerosi palchi d’Europa, insieme ad artisti come The Lumineers, Africa Unite, Roy Paci e Umberto Tozzi.





Luke Stone è un musicista e cantautore campano che ha vissuto sia in Italia e all’estero: porta con sé un bagaglio di esperienze che, dal momento del suo trasferimento in Sicilia, gli ha permesso di creare diverse band, tra cui La Triade. Si presenta sul palco con il suo progetto solista.

I Walmus Brothers sono una formazione siracusana che vive la musica come espressione autentica. Scrivono i brani e li portano sul palco con l’obiettivo di creare connessioni ed energia condivisa. Il loro spazio creativo è lo studio di registrazione: uno “grotta” in cui prendono forma idee, suoni e visioni.





A valutare i live sarà una giuria composta da: Bizio Rizzo (PunkFunk), Alessandro Ortolano (Pablo Listening Bar), Valerio Frosini (Mind House) e Fabrizio Bonaccorsi (Bengala Booking). In palio non ci sarà soltanto la soddisfazione di passare il turno: il premio regionale prevede infatti la registrazione di due brani presso Casetta Studio di Catania, un’opportunità concreta per dare continuità a un percorso artistico.

Da quasi quarant’anni Arezzo Wave rappresenta una delle piattaforme più importanti per la musica emergente italiana, avendo contribuito negli anni alla crescita di numerosi artisti diventati protagonisti della scena nazionale. L’appuntamento è quindi per venerdì 5 giugno al PunkFunk: quattro modi diversi di intendere la musica, una sola serata e la possibilità di assistere da vicino a ciò che potrebbe diventare la prossima storia da raccontare.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:30

Prezzo: 0.00

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