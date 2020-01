Indaga la polizia

Brutta sorpresa per i residenti del condominio in via Cesare Terranova al civico 30 nella zona di Corso Calatafimi a Palermo. Undici auto sono state danneggiate e rovistate all’interno.

I proprietari delle vetture hanno trovato i vetri rotti e le auto a soqquadro. Non si sa se i ladri e i teppisti abbiamo trovato qualcosa dentro le automobili e siano riusciti a portate via qualcosa.

Sta di fatto che i danni alle auto ammontano a migliaia di euro.

Tanta rabbia per quanto scoperto in mattinata quando i residenti si sono svegliati e sono scesi in parcheggio per andare al lavoro.

Ancora non si sa se nel parcheggio ci fosse un sistema di videosorveglianza. Gli agenti di polizia intervenuti hanno cercato immagini nei condomini vicini o negli esercizi commerciali per cercare di risalire ai ladri.