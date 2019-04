Si possono inviare candidature spontanee

Arrivano assunzioni in Unicredit che ha aperto una campagna di reclutamento di giovani apprendisti in Sicilia. Ad annunciarlo è Gabriele Urzì, segretario sazionale First Cisl Gruppo Unicredit, e Calogero Li Puma, portavoce First Cisl Unicredit Sicilia.

Nella nota dei due rappresentanti del gruppo bancario viene sottolineato che i primi cinque apprendisti lavorano già da alcuni giorni presso UniCredit Direct a Palermo, la struttura che cura i canali evoluti della Banca, con il contratto di apprendistato professionalizzante. Inoltre nel primo trimestre di quest’anno sono entrate in servizio 17 unità di personale di cui 8 con il contratto a tempo determinato, di cui 4 a Palermo, 1 a Siracusa, 3 a Catania, 3 a tempo indeterminato, 2 a Palermo e 1 a Trapani e 1 con contratto di apprendistato professionalizzante a Palermo.

“Assunzioni che non bastano certamente a sopperire le ormai croniche carenze di personale nell’Isola – sottolineano i sindacalisti -, ma sono comunque un segno di attenzione da parte dell’azienda”.

La banca è in continua ricerca di nuove candidature spontanee che possono essere inserite sul sito di Unicredit https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi.html.