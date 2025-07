Enzo Bivona, "Per la prima volta uno spazio fisico e virtuale per creare imprese"

Valorizzare la ricerca universitaria e trasformarla in imprese innovative: è questo l’obiettivo del nuovo progetto di trasferimento tecnologico promosso dall’Università di Palermo con il supporto scientifico di VeniSIA, lo spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia. “L’Italia produce ricerca di altissimo livello, ma fatica a portarla sul mercato. Le start-up sono una via per colmare questo divario”, ha spiegato Carlo Bagnoli, direttore di VeniSIA, presentando il programma Event Building. L’iniziativa parte da brevetti e tecnologie per creare nuove imprese, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla biodiversità, ambiti in cui l’Italia può giocare un ruolo di leadership.

Durante l’evento è stato presentato anche il bando vEIColo, promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo e Fondazione CDP, pensato per accompagnare ricercatori nella partecipazione ai programmi europei EIC, rafforzando le proposte progettuali e facilitando la nascita di spin-off. Enzo Bivona, responsabile Innovazione per UniPa, sottolinea l’importanza del nuovo Gateway: “Per la prima volta creiamo uno spazio – fisico e virtuale – dove i ricercatori possono trasformare le loro idee in progetti imprenditoriali, con il supporto di un partner esperto come VeniSIA”.

Il percorso prevede la selezione delle idee, la definizione del modello di business e infine la presentazione agli investitori, prevista entro fine anno. “È un’occasione concreta per generare impatto economico e sociale a partire dalla ricerca”, conclude Bivona. L’articolo completo per tutti i dettagli sul progetto, il bando e le opportunità per ricercatori e start-up è su Innovationisland.