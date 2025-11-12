Si terrà venerdì 14 novembre, alle ore 17.30, nel Salone delle Feste del Circolo Unificato dell’Esercito, in piazza Sant’Oliva 25, la cerimonia di premiazione della 1ª edizione del Premio “Dona Maiora”, promosso dalla Sezione di Palermo dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (Unuci).

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dal Comitato Regionale Sicilia dell’Acsi, nasce con l’obiettivo di valorizzare persone e realtà che si sono distinte per impegno, professionalità e dedizione al bene comune, incarnando i valori di servizio, solidarietà e merito che contraddistinguono la missione dell’Unuci.

Il Premio rappresenta una nuova occasione di dialogo tra istituzioni, Forze Armate e società civile, in linea con la tradizione di collaborazione e promozione culturale della sezione palermitana dell’associazione.

Alla cerimonia parteciperanno autorità civili e militari, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, oltre ai partner istituzionali e privati che hanno sostenuto l’iniziativa.

Il Presidente della Sezione Unuci Palermo, Ten. Col. f. (c.a.) Sergio Palmeri, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio di questo nuovo percorso, sottolineando come il Premio “Dona Maiora” voglia essere «un segno di riconoscenza verso chi, con spirito di servizio e senso civico, contribuisce ogni giorno alla crescita morale e civile della nostra comunità».

Oggi l’Unuci continua a operare nel pieno rispetto del proprio Statuto, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra gli ufficiali in congedo e quelli in servizio attivo, appartenenti a tutte le Forze Armate e ai Corpi dello Stato.

L’associazione si propone come ponte tra Forze Armate e società civile, riaffermando un principio fondamentale: l’Ufficiale, anche se di Complemento, resta tale per sempre. Non è mai “ex”.

In questa prospettiva si inserisce il Premio “Dona Maiora”, ideato per valorizzare l’impegno, i valori e la continuità della tradizione militare.

Già apprezzato nelle edizioni curate dalla Sezione Unuci di Agrigento, il Premio vede nel 2025 la sua prima edizione palermitana, promossa dalla Sezione di Palermo, con il coinvolgimento delle Forze Armate e dei Corpi Armati e non Armati dello Stato operanti nella provincia.

Un’iniziativa che conferma il valore del progetto e la sua capacità di aggregazione.