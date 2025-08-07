Indagini in corso

Un uomo è morto dopo essere stato accoltellato a Prizzi, in provincia di Palermo. L’aggressione si è verificata in circostanze ancora da chiarire. La vittima, gravemente ferita, è stata trasportata in elisoccorso verso l’ospedale Civico di Palermo, ma è deceduta durante il volo, prima di ricevere le cure dei sanitari.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno avviato le operazioni per ricostruire quanto accaduto e individuare il responsabile.

La vittima dell’accoltellamento si chiama Francesco Dino, 57 anni.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

L’articolo è in aggiornamento.