Un somalo di 61 anni è stato aggredito nella zona della stazione in piazza Giulio Cesare a Palermo. La scorsa notte un uomo armato da un taglierino lo ha ferito al corpo.

Secondo un testimone l’uomo sarebbe stato vittima di una rapina avvenuta in via Rosario Gregorio. Ma sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Piazza Verdi per chiarire i contorni del ferimento.

L’uomo portato in ospedale al pronto soccorso del Civico è stato medicato. La prognosi è di 8 giorni. Il somalo non ha riferito alcun particolare ai militari che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.