Un uomo di 42 anni ha perso la vita questa mattina, a Palermo dopo essere caduto dal sesto piano dal balcone della sua abitazione.

L’uomo si è sporto dal balcone in via Brigata Aosta ed è caduto giù. Trasportato in ospedale a Villa Sofia è morto poco dopo.

È stato chiesto l’intervento dei sanitari. Sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco.

Ci sono stati momenti di forte tensione con i familiari. Indagini in corso.