Un uomo è caduto dal quarto piano del palazzo delle poste a Palermo. Un volo terminato su una pensilina che si trova al primo piano ed ha attutito la caduta.

L’incidente è avvenuto alle spalle del grande palazzo di via Roma, in via Monteleone. Per prenderlo e affidarlo ai sanitari del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco. L’uomo è stato stabilizzato dai rianimatori del 118 e portato all’ospedale Civico.

Qui sta eseguendo tutti i controlli. In quella zona dell’edificio hanno accesso sia chi si reca e lavora alle poste sia quanti vanno nella sede della polizia postale. Gli agenti di polizia stanno indagando per sapere cosa sia successo e cosa facesse l’uomo al quarto piano dell’edificio.