E’ caduto da ponte Corleone nella zona di via San Raffaele Arcangelo. Per cause in corso di accertamento un uomo è finito nel dirupo nella zona del fiume Oreto.

Vincenzo Salerno 59 anni è stato trovato morto da un familiare dentro una grotta nei pressi del fiume Oreto nella zona di via San Raffaele Arcangelo. L’uomo si sarebbe allontanato da ieri da casa.

I familiari lo hanno trovato con la gambe fratturate e dentro una delle tante grotte che ci sono nel dirupo che porta al fiume Oreto. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e i vigili del fuoco che recupereranno il cadavere dopo l’arrivo del medico legale. Sono intervenuti anche i carabinieri.