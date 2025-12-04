Momenti di paura, questa mattina, nei pressi dell’ufficio postale di piazza Unità d’Italia a Palermo, dove un uomo è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato a terra davanti ai passanti.

La prima a intervenire è stata un’infermiera del 118, che si trovava nelle vicinanze e ha immediatamente avviato le manovre di soccorso.

Valutate le condizioni critiche del paziente, l’infermiera ha utilizzato il defibrillatore semiautomatico, riuscendo a ripristinare il battito cardiaco dopo alcuni minuti di intervento.

Poco dopo è arrivata sul posto una seconda ambulanza con a bordo un medico rianimatore, che ha proseguito le procedure avanzate di rianimazione cardiopolmonare, stabilizzando gradualmente il paziente.

Una volta ripresi i parametri vitali, l’uomo è stato caricato sull’ambulanza e trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario.

Determinanti, secondo quanto riferito dagli operatori, la tempestività dei soccorsi e la presenza del defibrillatore, che hanno consentito di salvare la vita al paziente nei minuti decisivi.