Intervento anche della Capitaneria

I vigili del fuoco sono intervenuti a Termini Imerese per salvare un uomo caduto tra gli scogli. Il ferito è finito in un canale di scolo ed è stato imbracato e trasportato in una barella e poi portato all’ospedale Cimino.

L’uomo ha una ferita e una frattura alla gamba. Alle operazioni di recupero hanno partecipato anche gli uomini della Capitaneria di Porto.