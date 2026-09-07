Un uomo di 47 anni è stato trovato morto in magazzino allo Zen di Palermo in via Cesare Brandi. L’uomo sarebbe morto bruciato o per le esalazioni provocate dall’incendio che è divampato dentro l’immobile.

Secondo le prime notizie sarebbe un broker assicurativo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e trovato l’uomo senza vita. I sanitari del 118 hanno constatato la morte.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno accertando insieme ai tecnici dei vigili del fuoco le cause del rogo.

A chiedere l’intervento dei vigili del fuoco è stato un familiare che ha visto il fumo uscire da un immobile di proprietà della vittima. I carabinieri hanno sentito la moglie e i familiari.

Il medico legale ha eseguito i primi rilievi per accertare la causa della morte. Pare per appiccare l’incendio sia stato utilizzato dalla benzina.

Non è chiaro se sia stato un gesto volontario, un incidente provocato da un corto circuito o se dentro quel locale ci fosse qualcuno poco prima che le fiamme avvolgessero l’immobile. Da un primo riscontro sembra che la vittima avesse delle fascetta a polsi e caviglie. Quindi o qualcuno lo ha immobilizzato per appiccare le fiamme o la stessa vittima potrebbe essersi legato per poi darsi fuoco, così da non potersi più muovere dopo aver appiccato le fiamme.