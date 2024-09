Un uomo di 84 anni è morto caduto in mare con la propria auto ieri al porto di Palermo. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo dentro l’auto e successivamente la vettura.

Sono in corso indagini per accertare se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Sono intervenuti i sanitari del 118 per constatare la morte e gli agenti della polizia di frontiera per le indagini.