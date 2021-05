Ieri un altro giovane è morto in via Ruggerone da Palermo

Un uomo di 58 anni è morto questo pomeriggio in via Marchese Ugo a Palermo. L’uomo è caduto dal dodicesimo piano. Il primo ad intervenire è stato un medico che si trovava di passaggio.

E’ stato lui a constatare il decesso. Subito dopo sono arrivati i sanitari del 118. Per l’uomo non c’era nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri e poi gli agenti di polizia.

Si è in attesa che arrivi il medico legale e il magistrato di turno.

Ieri un altro giovane è caduto dalla sua abitazione in via Ruggerone da Palermo. Anche per lui non c’è stato nulla da fare.

Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’’Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio Marco Saura.

Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati come psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.