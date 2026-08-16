Momenti di apprensione questa mattina, nelle acque di Salinelle Beach, nel territorio di Lascari, dove un uomo di 76 anni è stato soccorso dopo aver accusato un malore mentre faceva snorkeling.

L’uomo si trovava in acqua insieme al fratello quando avrebbe iniziato ad avere difficoltà. È stato proprio il fratello a lanciare l’allarme. I due bagnini in servizio sulla spiaggia, Emanuele e Ekaterina, sono intervenuti immediatamente, raggiungendo il 76enne e riportandolo a riva.

Durante le operazioni di soccorso sono state effettuate anche manovre di rianimazione, utilizzate per prestare assistenza in caso di annegamento e difficoltà respiratoria.

L’intervento dei soccorritori ha consentito di prestare le prime cure all’uomo in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche i carabinieri di Lascari impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a verificare le circostanze che hanno portato al malore.

Il 76enne è stato successivamente trasportato all’ospedale Giglio di Cefalù per ulteriori accertamenti. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.