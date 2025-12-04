La polizia ha arrestato un uomo che, nonostante fosse sottoposto al braccialetto elettronico e a un divieto di avvicinamento, avrebbe tentato di raggiungere l’appartamento in cui vive l’ex moglie, che in passato lo aveva denunciato per maltrattamenti.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe nascosto nel parcheggio condominiale, posizionandosi dietro l’auto della donna nel tentativo di sorprenderla al suo arrivo. Il sistema di controllo collegato al braccialetto elettronico anti-stalker ha però segnalato alla sala operativa della questura la violazione della distanza prevista, permettendo agli agenti di intervenire tempestivamente.

L’uomo è stato fermato e portato in questura. Sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria sia la sua posizione sia un possibile aggravamento della misura cautelare a cui era già sottoposto.