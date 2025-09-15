La farmacia Sacro Cuore

Tornano gli omicidi di strada a Palermo. Un uomo è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco alla schiena in piena piazza Principe di Camporeale nel centro della città di Palermo. I colpi sono stati uditi dai passanti e subito è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato la rianimazione ma per il malcapitato non c’è stato nulla da fare.



La vittima è stata raggiunta da ben quattro colpi d’arma da fuoco alla schiena ed è morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi nonostante i tentativi di rianimarlo. Dalle prima notizia sembra si sia trattato di un vero e proprio agguato con l’assassino in attesa davanti all’ingresso posteriore della farmacia storica di piazza principe di Camporeale, quello del magazzino.

Indagini condotte dalla polizia

L’omicidio è avvenuto sotto gli occhi elettronici di alcune telecamere che controllano la zona. Immediatamente i poliziotti, a cui sono affidate le indagini, si sono attivati per recuperare i filmati della sparatoria

La vittima è l’impiegato della farmacia storica della Piazza, la farmacia del Sacro cuore. Sembra che stesse aprendo l’esercizio quando è stato raggiunto dai colpi alla schien dpoco prima delle 9,00 del mattina.

La vittima aveva 39 anni

L’ucciso si chiamava Stefano Gaglio ed aveva 39 anni. Era il magazziniere della farmacia del Sacro Cuore che si trova proprio in piazza Principe Camporeale. L’omicidio è avvenuto proprio a pochi passi dalla farmacia. Il malcapitato aveva appena lasciato i figli a scuola e stava entrando in farmacia dal lato del magazzino in via Oberdan per prendere servizio.

Il killer lo stava aspettando, secondo la prima ipotesi investigativa e lo ha colpito uccidendolo e lasciandolo sul marciapiede agonizzate. L’assassino è, adesso, in fuga ed è ricercato dagli agenti della polizia che si sono già fatti una idea precisa dell’accaduto. Le indagini sono condotte dagli uomini della squadra mobile.

I familiari sul luogo del delitto

Sono arrivati i familiari sul luogo dell’omicidio a Palermo. Tantissimo dolore per i parenti accorsi nei pressi della farmacia dove è stato ucciso Stefano Gaglio di 39 anni, raggiunto da quattro colpi di pistola non appena arrivato nei pressi della farmacia.

La zona è stata transennata dalla polizia ed è stato allestito un gazebo per consentire agli agenti della scientifica di potere eseguire i rilievi. In tanti si sono radunati nella zona dell’omicidio. Piazza principe di Camporeale è in centro a Palermo ed è una zona commerciale dove ci sono numerosi negozi.

I commercianti, un ragazzo d’oro

“Ho sentito i tre colpi di pistola, ma li ho scambiati per mortaretti o per l’accensione di una Vespa che fa questo rumore ogni volta. Non potevo immaginare che fossero colpi di pistola”. Così una commerciante a pochi passi dalla farmacia di piazza Principe di Camporeale dove è stato ucciso Stefano Gaglio, il magazziniere di 39 anni questa mattina. “Una bravissima persona. Un grande lavoratore, uno che pensava solo alla famiglia e al lavoro. Lo conoscevamo da tantissimi anni. Una bravissima persona che conoscevamo. E’ terribile quanto successo. Non riusciamo a capire cosa possa essere accaduto”. In lacrime una seconda commerciante. “E’ stato terribile. Sono andata lì ed era ancora vivo – dice – Lo conoscevo molto bene. Un ragazzo d’oro. Sempre disponibile con tutti. Non si può morire così”.