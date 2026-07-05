Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via Sampolo a Palermo. Pare che sia stato ucciso nel corso di una discussione nata per futili motivi.

La vittima dell’omicidio a Palermo si chiama Francesco Spataro di 53 anni palermitano. L’uomo viveva in un appartamento in via Sampolo 486 insieme a altri due uomini. Uno al momento del delitto era fuori a fare la spesa. Un secondo si trova tuttora barricato in casa.

I vigili del fuoco intervenuti al secondo piano del palazzo hanno rilevato la presenza di una fuga di gas. Pare che ci sia un uomo barricato in casa. Forse uno delle persone coinvolte nella lite condominiale.

I pompieri stanno facendo evacuare il palazzo in attesa di verificare cosa stia succedendo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La via Sampolo è stata chiusa. Ci sono anche gli artificieri.