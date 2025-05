Venticinque Comuni della Sicilia potranno contare su nuovi contributi regionali destinati alla redazione degli strumenti territoriali e urbanistici.

La Regione Siciliana ha infatti pubblicato la graduatoria provvisoria delle istanze ammesse al finanziamento per il 2025, in applicazione dell’articolo 70 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021.

L’elenco dei Comuni ammessi

A darne notizia è l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, che sottolinea come l’iniziativa rientri in una più ampia strategia di rilancio della pianificazione urbanistica dell’isola:

“Con questi contributi – afferma Savarino – diamo un significativo impulso alla costruzione dell’impianto pianificatorio avviato con la legge regionale 19/2020. Stiamo lavorando con celerità alla stesura della prima versione del Piano territoriale regionale”, ha aggiunto, evidenziando il ruolo guida che tale piano avrà per gli enti locali e gli altri soggetti che operano sul territorio.

Il decreto con l’elenco completo dei Comuni ammessi ed esclusi dal finanziamento è disponibile sul sito ufficiale del Dipartimento regionale dell’Urbanistica.