Con 401 voti a favore, 284 contrari, 15 astensioni e 7 schede nulle il Parlamento europeo ha riconfermato Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea. La maggioranza richiesta era di 360 voti. I votanti sono stati 707. “Altri 5 anni. Non so come esprimere quanto sono grata per la fiducia di tutti gli eurodeputati che hanno votato per me”, scrive su X von der Leyen su X dopo la sua rielezione.

Schifani: “Con lei proficua collaborazione”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Ursula von der Leyen, confermata per un secondo mandato alla guida della Commissione Europea. Siamo certi che proseguirà una proficua collaborazione nel segno dei valori che, in quanto appartenenti al Ppe, ci accomunano: la centralità della persona, il rispetto della cultura del lavoro e dell’impresa, la valorizzazione delle libertà personali. Il discorso programmatico con cui von der Leyen si è presentata al Parlamento europeo è articolato e puntuale, con numerosi passaggi che riguardano da vicino il nostro Paese e, in particolare, il Mezzogiorno. Penso all’istituzione di un Commissario ad hoc, agli investimenti nella competitività delle imprese e a una nuova fase della gestione dei flussi migratori. Siamo pronti a fare la nostra parte, in un’ottica di leale ed efficace cooperazione”. Lo dichiara il governatore della Regione Siciliana e presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, Renato Schifani.

Le congratulazioni di Falcone

“Congratulazioni alla rieletta presidente della Commissione Europea Ursula Ursula Von der Leyen. Felici di aver lavorato, come Ppe e delegazione di Forza Italia, per garantire altri cinque anni di impegno per la centralità del nostro continente nel mondo. Abbiamo potuto ascoltare e condividere delle dichiarazioni programmatiche improntate all’equilibrio e ai valori dell’integrazione Ue. Molto positiva, inoltre, l’apertura su un nuovo slancio alle politiche del Mediterraneo, con la programmata nomina di un Commissario ad hoc che lavori per favorire la stabilità economica e sociale dell’area. Ciò andrà nell’interesse dell’Italia e delle Regioni del Sud. Lavoreremo per difendere la libertà, promuovere dialogo e investimenti nella solidarietà fra popoli e nazioni”. Così l’eurodeputato FI-PPE Marco Falcone, vice capodelegazione della delegazione azzurra nel Ppe, dopo la riconferma di Ursula Von Der Leyen alla guida della Commissione Europea.

Like this: Like Loading...