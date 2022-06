La richiesta del sindaco Salvatore Militello

Partirà uno screening a tappeto sull’isola di Ustica dove in pochi giorni i positivi sarebbero alcune decine. Ufficialmente sono 20, ma il numero potrebbe crescere visto che tanti si sono fatti i tamponi in casa e pare non abbiamo dichiarato la loro positività.

Per fare chiarezza il sindaco Salvatore Militello a chiesto al commissario Costa e ha ottenuto l’invio di un medico dell’Usca che domani sarà sull’isola e sottoporrà gli abitanti ad uno screening a tappeto.

“Ho chiesto l’invio per cercare di comprendere quale sia la reale situazione dei positivi sull’isola. In queste ultimi fine settimana e soprattutto durante il ponte del 2 giugno abbiamo avuto un grosso afflusso di turisti – dice il sindaco Salvatore Militello – La situazione è sotto controllo e non si registrano casi gravi. Certo è che in questi ultimi mesi avevamo pochissimi casi e adesso sono cresciuti. Spero una volta che arriverà il medico e saranno eseguiti i tamponi di avere la reale situazione dei contagi”.

Sull’isola si sta già lavorando per la stagione estiva e accogliere i tanti turisti che già stanno prenotando le vacanze sull’isola. “Questo screening serve per comprendere quello che sta succedendo e cercare di ridurre immediatamente i contagi – aggiunge il sindaco – Bisogna mantenere alta l’attenzione. Non abbiamo alcuna intenzione di compromettere il lavoro che stiamo realizzando con tutte le categorie per l’ormai imminente stagione estiva”.