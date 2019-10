Brutta avventura per un giovane di 21 anni

Brutta avventura per un giovane di 21 anni che aveva pensato di chiudere la serata in giro per Palermo con un rapporto a pagamento.

Il giovane dopo avere fatto un giro nel centro storico attorno all’una di notte è andato in una delle zone a luci rosse del capoluogo la via Lincoln tra le stradine nei pressi di via Alessandro Manzoni.

Forse un po’ brillo il cliente ha cercato di fermare una delle giovani che si trovavano ad attendere i clienti. Qualcosa deve essere andato storto perché una decina di prostitute di colore si sono avventate sul giovane derubandolo e lasciandolo da solo in strada. Forse non si sono accordati sul prezzo da pagare.

Niente più soldi e niente rapporto sessuale, la vittima ha chiamato la polizia e sicuramente con non poco imbarazzo ha raccontato la brutta avventura che gli è capitata.

Ovviamente gli agenti non hanno trovato nessuna delle protagoniste dell’aggressione. Solo il giovane un po’ stordito che ha denunciato quanto accaduto alcuni minuti prima.