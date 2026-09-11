Si è presentato in commissariato a bordo di uno scooter rubato nel 1984 per adempiere all’obbligo di firma. A scoprirlo sono stati i poliziotti del commissariato Borgo Ognina di Catania, che hanno identificato un uomo arrivato agli uffici di polizia senza casco e in sella a una Vespa d’epoca.

Insospettiti, gli agenti hanno effettuato accertamenti sul veicolo, scoprendo che era stato denunciato come rubato a Milano oltre quarant’anni prima. La Vespa è stata sottoposta a sequestro, mentre l’uomo è stato denunciato per ricettazione. Per lui sono scattate anche le sanzioni amministrative per guida senza casco e mancanza di assicurazione.

Al termine delle verifiche, la polizia è riuscita a rintracciare il proprietario originario, che ha potuto riavere il mezzo dopo decenni, esprimendo grande stupore e gratitudine per il recupero dello scooter a cui era legato da profondi ricordi giovanili. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.