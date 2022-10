Al Padiglione 20 A della Fiera di Palermo

Al via, da domani 1 novembre, la campagna dei vaccini antinfluenzali alla Fiera del Mediterraneo. Lo comunica la struttura commissariale guidata da Renato Costa. “Oltre le regolari attività relative alla somministrazione di vaccini anti covid presso la Fiera del Mediterraneo – si legge in una nota – sarà possibile ricevere anche la somministrazione del vaccino antinfluenzale”. La somministrazione dei vaccini avviene nel Padiglione 20A della Fiera del Mediterraneo. L’hub vaccinale presso la Fiera di Palermo è aperto tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 9.00 alle 14.00.

Vaccini antinfluenzali alla Fiera di Palermo, le categorie che vi hanno accesso:

Soggetti di età compresa tra i 60 e i 65 anni

Soggetti immunocompromessi;

Soggetti con patologie cardiovascolari/respiratorie/dismetaboliche/cronico degenerative di qualsiasi tipo;

Donne in stato di gravidanza

Qualsiasi persona che sia a contatto con bambini di età inferiore ai 6 mesi durante la stagione influenzale (genitori, fratellini/sorelline, nonni, zii, cugini, baby-sitter/tate, etc…) attraverso la strategia “cocoon”.

Bambini sopra i 6 mesi di vita, specialmente se frequentano comunità scolastiche quali asili nido, scuole materne, scuole primarie o secondarie (in questo caso sono necessarie due dosi a distanza di un mese nel caso in cui sia la prima volta che viene effettuato il vaccino)

Operatori sanitari (a qualsiasi titolo operanti presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, ivi incluso il personale con rapporto di lavoro convenzionale con il S.S.R., gli studenti delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di formazione nonché i tirocinanti operanti all’interno delle suddette strutture ed il personale volontario)

Operatori di pubblica utilità (forze dell’ordine, insegnanti, autisti di mezzi di trasporto pubblici, etc…)

Caregiver

Vaccini migliore strategia di prevenzione

La campagna vaccinale anti influenza è raccomandata dal Ministero della Salute che ha emanato il 6 luglio la Circolare Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-2023, elaborata dalla Direzione Generale della Prevenzione sanitaria, in accordo con l’Istituto superiore di sanità.

Secondo il Ministero, “La vaccinazione costituisce la più efficace strategia di prevenzione dell’influenza. Visto il perdurare della situazione epidemiologica relativa alla circolazione di SARS-CoV-2, il documento raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale, a partire dall’inizio di ottobre e di offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione”.