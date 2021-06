Scatta oggi

Da oggi è operativo il centro vaccinale di Carini al Poseidon. L’Asp ha comunicato al Comune che ha dato mandato a Poste Italiane di attivare l’inserimento del centro vaccinale di Carini nella piattaforma nazionale, cosa che avverrà nelle prossime ore.

Intanto per oggi, per iniziativa dell’Asp il centro vaccinale del Poseidon è aperto all’open day – solo prima dose – per soggetti dai 40 anni in su e per i maturandi, studenti dell’anno scolastico in corso in procinto di svolgere gli esami di maturità.

“Approfittiamo del primo giorno utile – dice il sindaco Giovì Monteleone – per cominciare a sfruttare l’opportunità della presenza del centro vaccinale a Carini. i carinesi con più di 40 anni e gli studenti di maturità possono andare a fare il vaccino”.

I vaccini somministrati oggi per la prima dose saranno Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson