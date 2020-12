Vaccino Covid, amministratori locali chiedono priorità ai disabili

30/12/2020

I disabili vengano considerati tra le persone con priorità nella somministrazione del vaccino. Lo chiede Ance, l’associazione degli amministratori locali. “Condividendo appieno l’iniziativa di alcuni sindaci siciliani – ha dichiarato il presidente dell’ANCI Sicilia, Leoluca Orlando -, che in una nota, il cui primo firmatario è il sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone, chiediamo che, fra le categorie a rischio da inserire, prioritariamente, nella campagna vaccinale, in corso, contro il Covid-19, siano considerate anche le persone con disabilità e in particolare coloro che hanno problemi psichici, che mostrano, purtroppo, notevoli difficoltà nell’applicare le prescrizioni restrittive, quali distanziamento e uso della mascherina”. “Sollecitiamo, quindi il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Ministro della Salute, Roberto Speranza e la Ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo nonché il Commissario per il contenimento e contrasto dell‘emergenza epidemiologica COVID-19, Domenico Arcuri, a farsi carico della problematica che coinvolge un gran numero di persone particolarmente fragili che quotidianamente vengono assistite da famiglie in seria difficoltà a causa della pandemia in corso”.

