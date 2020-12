“Questo vaccino è la strada che serve per chiudere una stagione difficile”. Cosi’ il ministro della Salute Roberto Speranza allo Spallanzani di Roma dove sono state effettuate le prime 3 vaccinazioni al personale medico e sociosanitario. Nell’arco della giornata le prime vaccnazioniavvengono in tutta Italia e in tutta Europa. Ma èun numerosmbolico. 9750 in Italia entro la fine dell’anno, 685 in Sicilia.

“E’ una giornata che aspettavamo a tempo” ha aggiunto il ministro. “Arriva la luce ma bisogna resistere ancora alcuni mesi. Non è finita ancora e serve sempre il rispetto delle regole”.

“Oggi è una giornata emozionante in tutti i Paese Ue parte la campagna vaccinale. La strada è ancora lunga e ci vuole cautela e prudenza” gli ha fatto eco il commissario straordinario Domenico Arcuri.

La partenza è lenta e si procederà con 470 mila dosi a settimana. Se il ritmo resterà questo per raggiungere una copertura vaccinale checonsentye l’immunitaà di gregge ci vorranno oltre 2 anni. E il problema non è solo questo.

“Il vaccino è gratuito per tutti ma non obbligatorio” ha precisato il commissario straordinario Domenico Arcuri. “Penso – ha detto Arcuri – che i numeri dei vaccinati saranno molto più alti di quello che pensiamo. Gli italiani sono molto migliori di come proviamo a rappresentarli”. Ma i no vax sono tanti ed agguerriti e rappresentano un rischio reale perl’intera strategia vaccinale “Per l’immunità di gregge serve che l’80% di italiani si vaccinino”.

“Dobbiamo rimanere cauti, pazienti e responsabili. La battaglia è ancora molto lunga, non dobbiamo illuderci che tutto sia finito, ma c’è finalmente un vaccino. Oggi è una bella giornata dobbiamo essere grati alla scienza e chiediamo a tutti i cittadini di essere responsabili”. E rispondendo a una domanda su quando si vaccinerà: “Mi vaccinerò quando toccherà a me. Penso di non aver diritto a nessun privilegio”.

E sulle dosi che sarebbero in misura maggiore in Germania anche per il Vax Day: “Oggi non è il giorno delle polemiche. Tutti i Paesi Europei partono tutti insieme e arriveranno tutti insieme”, ha proseguito Arcuri ribadendo l’arrivo dalla prossima settimana di 470mila dosi del vaccino Pfizer ogni settimana.