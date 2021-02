Intervento dei militari del radiomobile

I carabinieri della compagnia di Lercara Friddi hanno soccorso e accolto in caserma un 82enne che vagava disorientato e in cerca di aiuto per le strade di campagna vicine a Roccapalumba.

L’anziano, originario di Cerda, era sceso alla stazione ferroviaria da un treno proveniente da Palermo, ed aveva iniziato a camminare senza trovare la strada di casa.

L’uomo in stato confusionale è stato accompagnato in caserma dai militari del radiomobile, dove si è trovato finalmente al riparo dalle intemperie ed è stato visitato dai sanitari del 118 chiamati dai carabinieri per accertare le sue condizioni di salute.

La disavventura dell’82enne ha avuto così un lieto fine grazie ai militari che, dopo avergli fornito un letto e un pasto caldo, lo hanno riaccompagnato a casa l’indomani. Vista l’irreperibilità dei familiari, l’uomo è stato affidato al servizio sociale del Comune di Cerda.