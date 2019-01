Oggi tutti i tifosi di AndrosBasket e non, al PalaMangano, hanno potuto ammirare in tutta la sua bellezza, la giocatrice di basket nell’Athena Roma Valentina Vignali. Per chi non la conoscesse ancora, la Vignali è una star vera e propria del web. Su instagram conta pià di due milioni di follower, per capirci il doppio degli abitanti di Palermo e provincia.

La Vignali è diventata famosa per le sue fotografie molto spinte, talvolta anche con riferimenti allo sport. La giocatrice, probabilmente più nota per la sua bellezza negli scatti che per le sue doti da cestista, oggi ha realizzato solo cinque punti.

L’atleta nata a Rimini nel 1991, ha aperto addirittura un proprio sito, www.valentinavignali.it nel quale posta soprattutto foto di torte, bellissime e buonissime, la sua grande passione. Su instagram ai suoi fan non ha mai risparmiato foto e video piccanti (di seguito ne riportiamo una parte).

La Vignali oggi è molto rinomata anche come modella, sono diversissime infatti, le case di moda che ne hanno richiesto delle prestazioni. In una delle sue stories instagram ha mostrato un vassoio pieno di dolcini palermitani, dimostrando di aver apprezzato parecchio la cucina nostrana.

Lei va a casa con una sconfitta, i tifosi di Andros presenti, avrebbero vinto comunque.