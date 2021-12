A Carini il convegno “Il Valore dell’Impresa. L’Impresa di Valore”. L’appuntamento è per il 10 dicembre alle 10 allo stabilimento OMER di Carini, in via Don Sturzo. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi sarà ospite del convegno organizzato da Confindustria Sicilia.

Prenderanno parte al convegno, Giuseppe Russello, amministratore OMER Spa e presidente Sicindustria Palermo; Alessandro Albanese, presidente Confindustria Sicilia e Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana.

La tavola rotonda

Prevista una tavola rotonda a ci si uniranno Antonello Biriaco, presidente Confindustria Catania; Diego Bivona, presidente Confindustria Siracusa e presidente Sicindustria. Spazio anche per Giancarlo Cancelleri, sottosegretario Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e Steni Di Piazza, Segretario VI Commissione Finanze e Tesoro Senato; Giuseppe Nargi, direttore Regionale Campania. Le conclusioni saranno affidate a Carlo Bonomi, presidente Confindustria.