Valzer di dirigenti generali deciso oggi pomeriggio dalla giunta regionale di governo. Con le nu9o0ve nomine si copre anche il ruolo vacante dopo la rinuncia del direttore esterno che era stato nominato all’Autorità di Audit a seguito delle polemiche sulla conferibilità dell’incarico.

Si trattava di Marco Sambataro sul cui nomina era scoppiata una polemica su un potenziale conflitto di interesse con attacchi di parte sindacale e una denuncia politica portata in aula all’Ars da un deputato 5 stelle. Polemiche che avevano portato alla sospensione della nomina stabilita lo scorso 27 aprile.

Le nomine decise oggi in giunta

È Filippo Nasca il nuovo dirigente generale del dipartimento degli Affari extraregionali della Presidenza della Regione Siciliana. La nomina è stata approvata oggi dalla giunta di governo, su proposta del presidente Renato Schifani.

Laureato in giurisprudenza e abilitato alla professione di avvocato, Nasca ha ricoperto numerosi ruoli apicali nell’ambito dell’amministrazione regionale. Tra gli ultimi incarichi, quello di direttore generale del Fondo Pensioni della Regione Siciliana e di presidente del consiglio direttivo del Consorzio autostrade siciliane (Cas). Attualmente fa parte del consiglio di amministrazione della Servizi ausiliari Sicilia (Sas).

Subentra a Margherita Rizza, che ha ricoperto il ruolo ad interim fino al completamento della procedura di nomina del nuovo dirigente generale.

Giovanni Cucchiara, attuale dirigente generale del dipartimento della Pesca mediterranea, guiderà, invece, ad interim l’Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea della Presidenza della Regione. Prossimo al pensionamento, Cucchiara resterà in carica fino alla nomina di un nuovo dirigente.

Procedure di selezione per un nuovo dirigente generale al Dipartimento Pesca

Intanto, la giunta regionale ha dato il via libera anche alle procedure per la selezione, con atto di interpello, di un nuovo dirigente generale per il dipartimento della Pesca mediterranea. L’incarico avrà la durata di due anni.

Prorogato, infine, l’incarico del dirigente generale dell’Agricoltura Fulvio Bellomo fino al 30 settembre 2027.