Incendi di macchia mediterranea in provincia

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un falò acceso la scorsa in via Guglielmo il buono alla Zisa. La catasta di legno era stata appiccata per illuminare la notte di ferragosto.

Le squadre dei pompieri sono state impegnate anche nel palermitano a Partinico per spegnere l’incendio di un’auto in via Baida a Partinico. Anche la scorsa notte alcuni incendi di rifiuti a Brancaccio nella zona di via XXVII Maggio.

I controlli nei parchi e lungo le coste

Per evitare proprio i rischiosi falò il Comune di Palermo aveva predisposto una serie di misure per garantire la sicurezza e il decoro in città ma questa riguardavano e riguardano il parcod ella favorita, parchi e riserve naturali in genere e le coste. Già dal 13 agosto, sono entrate in vigore le disposizioni previste da un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla.

Divieti nei parchi e nelle spiagge

In particolare, fino alle 7 del mattino del 16 agosto sarà vietato bivaccare o allestire picnic con tavoli e sedie all’interno del Parco della Favorita e nell’Area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino. Stessi divieti, dalle 19 di ieri fino alle 7 di del 16 agosto, sono previsti nelle aree demaniali e quindi anche nelle spiagge cittadine.

Restrizioni su fuochi ed eventi Pubblici

Niente fuochi in spiaggia e niente manifestazioni pubbliche o eventi aggregativi per evitare situazioni di degrado o problemi di ordine pubblico. Non sarà consentito nemmeno accatastare legname o altri materiali infiammabili. ma alla fine i fuochi sono comparsi in città

Incendi di macchia mediterranea nel Palermitano

Diversi incendi sono divampati la scorsa notte in provincia di Palermo di macchia mediterranea. Vigili del fuoco e forestali sono intervenuti a protezione di abitazioni nella zona di Carini, Altavilla Milicia e Campofelice di Roccella. Le fiamme sono state appiccate e con le alte temperature che si registrano anche di notte si sono propagate per alcuni ettari. L’intervento delle squadre antincendio sono riuscite ad evitare danni alle abitazioni e alle persone.

Like this: Like Loading...