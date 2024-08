In vista della festività di Ferragosto, il Comune di Palermo ha predisposto una serie di misure per garantire la sicurezza e il decoro in città. Già da ieri, 13 agosto, sono entrate in vigore le disposizioni previste da un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla.

Divieti nei parchi e nelle spiagge

In particolare, fino alle 7 del mattino del 16 agosto sarà vietato bivaccare o allestire picnic con tavoli e sedie all’interno del Parco della Favorita e nell’Area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino. Stessi divieti, dalle 19 di ieri fino alle 7 di del 16 agosto, sono previsti nelle aree demaniali e quindi anche nelle spiagge cittadine.

Restrizioni su fuochi ed eventi Pubblici

Niente fuochi in spiaggia e niente manifestazioni pubbliche o eventi aggregativi per evitare situazioni di degrado o problemi di ordine pubblico. Non sarà consentito nemmeno accatastare legname o altri materiali infiammabili.

Limitazioni sulla vendita di alcolici

Previsto anche il divieto di vendita e consumo di alcolici in spiaggia. Vietata anche la vendita per asporto di bevande analcoliche in bottiglie di vetro o altri contenitori pericolosi.

Intensificazione dei controlli

Per vigilare sul rispetto dei divieti, la Polizia Municipale ha già intensificato i controlli sul territorio. Presidiate in particolare le spiagge di Mondello, Sferracavallo, Vergine Maria e Arenella. Controlli anche nel Parco della Favorita da parte della polizia a cavallo. Previsti inoltre postazioni autovelox e controlli con etilometro per contrastare l’abuso di alcol alla guida. Il servizio di polizia urbana si occuperà infine di reprimere l’abusivismo commerciale.

Comitato per l’Ordine e la Sicurezza

La sicurezza durante il Ferragosto è stata al centro anche della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica che si è tenuta ieri sotto la presidenza del Prefetto. Oltre al sindaco Lagalla, hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine. È stato deciso di potenziare i controlli sul territorio, in particolare nelle zone turistiche e lungo le strade, per prevenire situazioni di illegalità e pericoli per l’incolumità pubblica. Rafforzati anche i servizi della Guardia Costiera per vigilare sulle spiagge e garantire la sicurezza in mare.

Pulizia straordinaria delle spiagge

Previsti inoltre interventi straordinari di pulizia degli arenili da parte di AMAP con 20 operatori che saranno impegnati per tutta la notte tra il 14 e il 15 agosto. Già dall’una di notte di Ferragosto partiranno le operazioni di raccolta rifiuti che proseguiranno fino al completamento delle attività di pulizia.

Monitoraggio incendi

Resta alta, infine, l’attenzione sul fronte degli incendi grazie al sistema di monitoraggio “da remoto” installato nella Control room del Comando di via Ugo La Malfa, che attraverso alcune particolari telecamere termiche consente di monitorare h24 tutto il territorio comunale, rilevando anche a distanza di chilometri qualsiasi fonte di fumo o fuoco.