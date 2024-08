Anticiclone Caronte ancora protagonista

Anticiclone Caronte sempre presente anche in questa vigilia di Ferragosto: la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con sole protagonista su gran parte del territorio regionale. Temperature alte e bollino rosso a Palermo. Queste le previsioni meteo per mercoledì 14 agosto in Sicilia.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4650 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino rosso a Palermo, giallo a Catania e Messina

Palermo continua ad essere interessata da caldo da bollino rosso. Lo indica la protezione civile regionale nell’avviso sul rischio incendi e ondate di calore 177. Nel capoluogo siciliano è indicata una temperatura massima percepita di 37 gradi.

Bollino giallo a Catania con 38 gradi percepiti ed a Messina, 37.

Temperature

Massime tra i 32 ed i 36 gradi. Previsti 32 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 34 a Catania, 32 ad Enna, 36 ad Enna, 33 a Palermo, 33 a Ragusa, 35 a Siracusa, 33 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Pressione in lieve calo. Dopo una mattinata che trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ecco che nel corso delle ore pomeridiane l’anticiclone Caronte verrà ferito da correnti più instabili in quota. Ne consegue che il tempo peggiorerà rapidamente lungo l’arco alpino, dai settori occidentali verso quelli orientali. Rischio locali grandinate. Altrove, tutto sole.

Centro e Sardegna. Ennesima mattinata in compagnia di un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori; dopo metà giornata andrà aumentando sensibilmente l’instabilità sui rilievi appenninici. Specie tra Abruzzo, Molise e Marche potranno scoppiare dei temporali anche di moderata intensità, in possibile estensione alle zone adiacenti. Sul resto delle regioni avremo una maggiore stabilità atmosferica.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano Caronte è sempre ben presente su tutte le regioni. Anche la vigilia di Ferragosto trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento dappertutto, con cielo al più poco nuvoloso. Durante le ore pomeridiane una nuvolosità più compatta potrà interessare le zone interne della Basilicata, ma senza fenomeni associati. Sulla Sicilia, ampio soleggiamento e clima molto caldo.

Giovedì 15 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 4400 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. Pressione debole. La mattinata vedrà condizioni di tempo a tratti piovoso sui settori alpini occidentali, con veloci rovesci. Altrove, cielo poco nuvoloso. Dopo metà giornata si accenderà l’instabilità sulle Alpi occidentali e sulle Dolomiti: potranno verificarsi dei temporali anche intensi; possibili acquazzoni anche sull’entroterra ligure. Mari poco mossi, venti meridionali.

Centro e Sardegna. L’anticiclone africano Caronte non è del tutto saldo. La mattinata vedrà un cielo spesso nuvoloso lungo il versante tirrenico e sulla Sardegna, dove potranno verificarsi delle veloci piogge. Più sole sul versante adriatico. Con il passare delle ore si accenderà l’instabilità temporalesca sui rilievi appenninici, mentre qualche piovasco continuerà a bagnare la Sardegna. Bel tempo altrove.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano Caronte continua a imporsi sulle regioni meridionali. La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso dappertutto. Una maggiore nuvolosità, peraltro innocua, potrà interessare le zone interne della Basilicata e della Campania. Sul resto delle regioni avremo invece un ampio soleggiamento, in un contesto termico sempre rovente.