Temperature massime percepite vicine ai 40 gradi

L’anticiclone africano Caronte è artefice di una nuova giornata con cielo sereno al più poco nuvoloso ovunque; da segnalare soltanto qualche maggiore addensamento nuvoloso sulle zone interne al pomeriggio. Le temperature massime potranno aumentare fino a 38 gradi sulla costa ionica. Bollino rosso a Palermo, giallo a Catania e Messina. Così le previsioni meteo in Sicilia per martedì 13 agosto.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno quasi calmo; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino rosso a Palermo, giallo a Catania e Messina

L’avviso della protezione civile regionale 176 sul rischio incendi e ondate di calore indica bollino rosso a Palermo con una temperatura massima percepita di 37 gradi. Bollino giallo a Catania e Messina: indicati rispettivamente 38 e 37 gradi.

Temperature

Queste le temperature (non percepite) in Sicilia. Previsti 32 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 34 a Catania, 28 ad Enna, 35 a Messina, 31 a Palermo, 32 a Ragusa, 35 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Pressione che cede lievemente nel corso del giorno. Al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, con temperature minime sempre al di sopra dei 20°C. Con il passare delle ore aumenterà l’instabilità a carico dei rilievi alpini: qui potranno verificarsi dei temporali anche piuttosto forti. Migliora ovunque entro sera, con cielo poco nuvoloso e clima sempre afoso.

Centro e Sardegna. Pressione non così salda. Al mattino il sole sarà prevalente su tutte le regioni e non vi saranno precipitazioni. Poi, dopo metà giornata, ecco che aumenterà sensibilmente l’instabilità sui settori montuosi: tra Marche, Abruzzo e Umbria potranno verificarsi dei temporali anche di moderata intensità, con locali grandinate. Entro le ore serali è prevista una cessazione dei fenomeni.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano Caronte riesce a comandare sempre il tempo su tutte le regioni. Anche questa giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso; al pomeriggio potrebbe aumentare la nuvolosità soprattutto sui rilievi della Campania e della Calabria, ma senza precipitazioni associate. Venti da direzioni variabili, mari generalmente calmi o poco mossi.

Mercoledì 14 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Nord. Pressione in lieve calo. Dopo una mattinata che trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ecco che nel corso delle ore pomeridiane l’anticiclone Caronte verrà ferito da correnti più instabili in quota. Ne consegue che il tempo peggiorerà rapidamente lungo l’arco alpino, dai settori occidentali verso quelli orientali. Rischio locali grandinate. Altrove, tutto sole.

Centro e Sardegna. Ennesima mattinata in compagnia di un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori; dopo metà giornata andrà aumentando sensibilmente l’instabilità sui rilievi appenninici. Specie tra Abruzzo, Molise e Marche potranno scoppiare dei temporali anche di moderata intensità, in possibile estensione alle zone adiacenti. Sul resto delle regioni avremo una maggiore stabilità atmosferica.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano Caronte è sempre ben presente su tutte le regioni. Anche la vigilia di Ferragosto trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento dappertutto, con cielo al più poco nuvoloso. Durante le ore pomeridiane una nuvolosità più compatta potrà interessare le zone interne della Basilicata, ma senza fenomeni associati. Sulla Sicilia, ampio soleggiamento e clima molto caldo.