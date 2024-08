La Questura di Catania ha predisposto un piano di sicurezza interforze per il Ferragosto che prevede l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone con maggiore affluenza di persone, come il litorale e il centro cittadino. Pattuglie a piedi, in auto e a cavallo presidieranno le aree affollate, mentre gli elicotteri supporteranno il monitoraggio dall’alto. Particolare attenzione anche ai controlli stradali, con posti di blocco per verificare guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe. La Polizia Scientifica supporterà l’attività investigativa, mentre la Polizia di Frontiera e quella Ferroviaria vigileranno su porto, aeroporto e stazione. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire furti nelle case temporaneamente disabitate.

La scorsa settimana la Polizia di Stato ha effettuato dei controlli mirati nel porto di Ognina a Catania per verificare se i comandanti delle imbarcazioni fossero sotto l’effetto di alcol o droghe. È una delle prime volte che in Italia viene fatto un servizio specifico di prevenzione e repressione per questo tipo di reato. Sono state controllate 28 imbarcazioni e 77 persone a bordo. Tutti i comandanti sono stati sottoposti al test dell’etilometro e in alcuni casi anche al drug test, ma nessuno è risultato positivo. Sono emerse però numerose violazioni del codice della navigazione. Alcune persone a bordo, nonostante fossero già sottoposte a misure di prevenzione, si accompagnavano a pregiudicati, per cui è stata segnalata la violazione delle prescrizioni.