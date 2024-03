Scia di fuoco in tutta la città. Fallimento del piano anti-roghi

Vampe di San Giuseppe, la lista dei danni si allunga. Dopo gli episodi di criminalità che hanno riguardato i quartieri di Ballarò, Brancaccio, Villaggio Santa Rosalia e via Tiro a segno, anche con lanci di oggetti nei confronti delle forze dell’ordine, nuovi episodi si stanno registrando in queste ore in città.

Rogo nel campetto di Borgo Vecchio

Protagonista oggi è l’area di Borgo Vecchio, in particolare la zona del campo di calcio compresa tra le vie Dello Speziale e Collegio di Maria. Qui attorno alle 16 alcuni giovani hanno dato alle fiamme alcuni cumuli di rifiuti ingombranti e tronchi posizionati all’interno della struttura sportiva recentemente ristrutturata e restituita alla cittadinanza. Ovviamente, l’impianto è rimasto danneggiato dall’azione del fuoco.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco anche se gli uomini del 115 avrebbero subito delle minacce dei ragazzini presenti sul posto. Questo ha richiesto l’intervento un ulteriore intervento delle forze dell’ordine sia aereo che di mezzi sul posto. Altri roghi si sono registrati in altre zone della città come ad esempio al Capo.

Vampa a piazza Sant’Anna, rifiuti bruciati e fumo nero verso abitazioni

In piazza Sant’Anna al Capo infatti alcuni ragazzini avrebbero incendiato dei rifiuti sia per terra che all’interno di alcuni cassonetti. Le fiamme hanno coinvolto anche una piccola area verde nelle vicinanze. Dai rifiuti in particolare, in cui evidentemente erano inseriti anche alcuni copertoni, si è sprigionato un denso fumo nero che – a causa del vento – si è diretto verso le abitazioni circostanti.

Serie di roghi in città

Una scia di fuoco e di inciviltà che ha coinvolto nelle ultime ore diverse aree della città. A comunicarlo sono le squadre dei vigili del fuoco chiamate di volta in volta per spegnere gli incendi. Interventi richiesti ed effettuati in via Luigi Galvani (Sperone), via Tiro a Segno (Sant’Erasmo) e via Albiri (Falsomiele).

