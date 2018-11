come si evince dalle immagini si tratta di 3 ragazzi di giovane età

“Tempi duri per gli incivili”: è questo il titolo che il sindaco di Palermo ha voluto dare ad un video, diffuso sul suo profilo facebook, nel quale si vedono tre vandali in azione in città.

Poche ma significative le parole del sindaco a corredo del filmato: “Tre vandali ripresi dalle telecamere HD del Comune in via Maqueda. Grazie alle riprese, in cui i volti sono perfettamente visibili, saranno denunciati alla Magistratura dalla Polizia Municipale Palermo”.

Nelle immagini è possibile osservare i tre vandali in azione in via Ponticello dove buttano, dentro un cassonetto dei rifiuti, un grosso e pesante carrello della spesa vuoto. I tre ragazzi, come si evince dall’abbigliamento, anche se i volti sono stati oscurati, si spostano poi nella zona pedonale di via Maqueda, dove si divertono a lanciare un cestino dei rifiuti in una stradina secondaria per poi accanirsi sulle panchine che ribaltano a terra dopo una sequenza di calci e spinte.