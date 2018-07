Ieri a Balestrate vigili del fuoco intossicati

Diversi incendi sono divampati dalla scorsa notte in provincia di Palermo. Da questa mattina i canadair sono impegnati nella zona tra Altavilla Milicia e Casteldaccia.

Qui il fronte del fuoco è di diversi ettari e sono minacciate diverse villette. Altri incendi nella zona del monrealese. Sono impegnate tutte le squadre dei pompieri e della forestale.

Ieri a Balestrate sono andati in fumo 80 ettari di macchia mediterranea. Sono state evacuate diverse abitazioni e alcuni pompieri e forestali sono stati portati in ospedale per intossicazione.

Quello di ieri è un vero bollettino di guerra con incendi oltre a Balestrate anche a Baucina, Montemaggiore Belsito, Termini Imerese, Monreale, Misilmeri e Bagheria.