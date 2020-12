“E’ una gioia immensa. Sperare di poter ricominciare. Questa è la nostra speranza. Questo giorno lo dedico a tutte le famiglie e ai defunti che abbiamo avuto in questi mesi. Il pensiero in questo momento va a loro. Dopo quello che ho visto non si può pensare di non vaccinarsi. L’invito a vaccinarsi. Farlo veramente. E i professionisti. Penso che non ci debbano essere dubbi. Ci si deve vaccinare No, nessuna paura. Paura per quello che c’è stato sì. Ma adesso nessuna paura. Sì ma abbiamo lavorato con serenità. Adesso abbiamo una marcia in più. Speriamo di poterne uscire, subito”. Lo ha detto Rosalba Setticasi coordinatore infermieristico della rianimazione covid che ha vissuto in prima linea l’emergenza in Sicilia.

“Abbiamo dato inizio alla fine con la partecipazione degli operatori sanitari alla vaccinazione di massa. E’ questo l’obiettivo che vogliamo conseguire. Questo sarà un messaggio rivolto a tutta la popolazione perché se il mondo sanitario risponderà in maniera compatta penso che possa essere un volano per tutta la cittadinanza e per raggiungere quella immunità solidale di cui parlavamo”.

Lo ha detto Massimo Geraci, primario del pronto soccorso dell’ospedale Civico il primo a vaccinarsi in Sicilia. “Questa giornata – aggiunge – ha diversi significati. È principalmente un invito, un richiamo alla responsabilità di chi è operatore della salute, che sono sicuro sarà largamente accolto. Ma mi piace considerarlo anche un omaggio a quanti hanno combattuto in prima linea, non come eroi, ma con spirito di servizio, nella piena interpretazione dell’aspetto più bello della nostra sanità, della sanità pubblica: quello della universalità delle cure”.

“Oggi inizia la più grande operazione di vaccinazione dell’umanità. Io dico a tutti di vaccinarsi. E speriamo che tutti si accostino a questo prezioso rimedio, speriamo che non ci siano negazionisti”. Lo ha detto Francesco Gervasi responsabile del laboratorio oncologico dell’ospedale Civico che ha portato le fiale nella sala dove il primario del pronto soccorso dell’ospedale Civico Massimo Geraci è stato vaccinato.