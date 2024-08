proseguono le indagini

La procura di Termini Imerese che indaga per naufragio, disastro, omicidio plurimo e lesioni dopo che lo yatch Bayesian è affondato di fronte Porticello, provocando la morte di sette persone, ha acquisito tra l’altro i tracciati del sistema Ais (Automatic identification system) che mostrano gli spostamenti della barca a vela di lusso fino al momento dell’affondamento.

I pm hanno interrogato i superstiti

Dall’inizio della tempesta a quando il natante è colato a picco sarebbe trascorso un quarto d’ora. I pm di Termini Imerese hanno interrogato i superstiti chiedendo soprattutto cosa sia avvenuto nei minuti precedenti l’affondamento, da quando è cominciata la tempesta, e come mai i componenti l’equipaggio erano sul ponte insieme ad alcuni degli ospiti mentre altri erano ancora nelle cabine. Delle 7 vittime solo una, il cuoco di bordo, faceva parte dell’equipaggio mentre gli altri sei sono “passeggeri” oltre agli ospiti anche il tycoon Mike Lynch e la figlia Hannah.

Inquirenti al lavoro per capire come mai l’ancora fosse a quella profondità

Lynch è il marito di Angela Barcares ufficialmente proprietaria del Bayesian che si è salvata. Gli inquirenti stanno lavorando per capire come mai l’ancora fosse stata calata a 50 metri che è una misura non usuale per questo tipo di imbarcazione che dovrebbe ancorarsi a un fondale più basso, e vogliono appurare se il radar di bordo fosse acceso e se qualcuno dell’equipaggio fosse nella plancia di comando a controllare.

Regali ed aiuti per i superstiti del naufragio a Porticello

Sono arrivati aiuti e tanti regali ai quindici superstiti della nave Bayesian che si trovano alloggiato all’hotel Domina Zagarella a Santa Flavia nel più stretto controllo della società di sicurezza. Giocattoli per la piccola Sofia di un anno, messa in salvo dalla mamma durante il naufragio, indumenti e oggetti.

A tutti è stato fornito un cellulare nuovo visto che i telefonini sono rimasti dentro lo scafo inabissatosi a circa 50 metri al largo di Porticello.

La famiglia Lynch ringrazia autorità italiane

“Come componenti della famiglia Lynch siamo devastati, sotto shock e siamo confortati e sostenuti dai nostri familiari e amici. Il pensiero in questo momento è rivolto a tutte le persone colpite dalla tragedia. Ringraziamo sinceramente la guardia costiera italiana, i servizi di emergenza e tutti coloro che hanno contribuito al salvataggio”. Così in una nota ufficiale la famiglia Lynch, a poche ore dal ritrovamento del corpo dell’ultima vittima del naufragio della Bayesian, Hannah, la figlia 18enne di Mike Lynch.

“Chiediamo rispetto privacy”

“Chiediamo adesso – si legge ancora – che la nostra privacy sia rispettata in questo momento di incedibile dolore”.

