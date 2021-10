Un componente di un equipaggio francese impegnato nella regata internazionale al largo di San Vito Lo Capo è stato soccorso e salvato dagli uomini della Capitaneria di Porto che hanno sfidato il mare in tempesta di questi giorni.

Questa mattina la richiesta di aiuto è arrivato all’alba alla sala operativa della Guardia costiera di Palermo da uno skipper richiesta di soccorso da parte dello skipper di una barca a vela , impegnata nella regata internazionale “Rolex middle Sea Race-2021”, gara velica d’altura che prevede il periplo della Sicilia con partenza e arrivo presso l’isola di Malta.

Un membro dell’equipaggio è stato colpito in pieno volto dal boma rimanendo privo di sensi. In zona è stata inviata una motovedetta in grado di operare in condizioni meteo marine impervie.

Dopo diversi tentativi i militari della Guardia Costiera sono riusciti ad abbordare la barca a vela anche grazie all’intervento di una nave in transito che ha protetto le operazioni dalla burrasca. Il velista infortunato è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale di Trapani.